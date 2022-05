Tallinna Ülikool kutsub iduettevõtteid haridusinnovatsiooni edendama

Koosloome programm «Haridustehnoloogilise innovatsiooni koosloome programm kui teaduskiirendi» kestab tänavu 23. augustist 1. detsembrini ning selle eesmärk on luua Eesti haridusele tõenduspõhiseid ja kestlikke kvaliteetseid digilahendusi. Ettevõtted saavad programmis osalemiseks taotlusi esitada kuni 15. juunini.

Programmiga on oodatud liituma iduettevõtted või iduettevõtluse ideed kandvad meeskonnad, kes pakuvad ideid haridusinnovatsiooni edendamiseks ja on valmis koostööks teadlaste ning õpetajate ja õppijatega. Igale programmis osalevale meeskonnale määratakse ka mentor.

Senine hariduse ja ettevõtluse koosloome on toonud kaasa rahvusvahelisi edulugusid, mis on aidanud kaasa haridusvaldkonna innovatsioonile ja (idu)ettevõtluse edendamisele. Parimaks näide on Soomes haridusinstitutsioonide ja xEdu kiirendi koostöös välja töötatud mudel KYKY Living Lab ja University College London (UCL) programm EDUCATE.