Haridusvõrgustik aitab ettevõtetel leida otsetee uute talentideni

See viib linnakus koostöövõimalust pakkudes kokku seal tegutsevad ettevõtted ja eri riikidest pärit äri- ja innovatsiooni, digimeedia ja linna keskkonna planeerimise erialade üliõpilased ning ülikoolide teadlased.

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ja Mainor AS-i 2018. aastal moodustatud võrgustiku eesmärgiks on äri-, haridus- ja teaduskoostöö Põhja- ja Baltimaade kõrgkoolidega, et luua uusi tuleviku linnale ja haridusele olulisi lahendusi, jagada rahvusvahelist kogemust ning õppida parimatelt, kuidas leida, kaasata ja hoida talente erinevates valdkondades.

«Targa töö tegijaid on üha raskem leida mitte ainult Eestis, vaid ka igal pool mujal maailmas ning see suundumus paraku püsib. Äri- ja haridusvõrgustiku abil saame Ülemiste Citys tegutsevatele ettevõtetele pakkuda koostööd rahvusvaheliste ülikoolidega ning seeläbi luua võimalusi uute talentide leidmiseks ning koostööks linnaku ettevõtetesse. See on ainulaadne võimalus – sisuliselt tuuakse selle Põhja- ja Baltimaade kõrgkoole haarava programmi raames potentsiaalsed töötajad ettevõtetele koju kätte,» lausus Ülemiste Cityt juhtiva Mainor AS-i juhatuse esimees Kadi Pärnits.

Tema sõnul on võrgustiku partnerite kaudu varasemalt linnakusse liikunud ka mitmeid uusi projekte ning Ülemiste City on saanud mitmekülgset tagasisidet erinevate linnaku teenuste ja algatuste kohta. «Võrgustiku osapoolte koostöös on sündinud mitmed uued algatused, mida oleme juba asunud arendama – nagu näiteks linnaku tervisesaadikute programm või start-up teenuste loomine. Linnaku ettevõtted on saanud praktikante ja töötajaid, näiteks Xfly värbamisspetsialisti. Äriline koostöö on käivitunud linnaku ettevõtete ja Oulu ning Vidzeme kõrgkoolide vahel,» loetles Pärnits mõningaid näiteid.

Tänavuse aasta esimene võrgustiku kohtumine toimub Ülemiste Citys kolmapäevast reedeni ning seekord on fookusteemaks talentide leidmise ja hoidmisega seotud väljakutsed. Varasematel aastatel on kohtumiste teemadeks olnud näiteks loovettevõtluse arendamine, digitaliseerimise võimalused ja väljakutsed, töökohapõhise õppe rakendamine ettevõtetes. Seekordsel kohtumisel osalevad seitsmest riigist pärit 33 üliõpilast ja 14 õppejõudu ning teadlast.

Võrgustiku kolmepäevaste kohtumiste jooksul toimuvad ettevõtete, üliõpilaste, õppejõudude kohtumised, ühisarutelud, avatud loengud kogemuste ja teadmiste jagamiseks, seminarid, häkaton ja muud temaatilised ettevõtmised.

Praeguseks on võrgustiku kohtumistel osalenud üliõpilasi, õppejõude, valdkonna teadlasi-eksperte kokku pea 200 ning aastatel 2022–2023 lisandub neid veel 150. Ettevõtteid on osalenud projektis kokku 30.

Koostöövõrgustiku kohtumisele on seekord kaasatud järgmised Ülemiste City linnaku ettevõtted ja organisatsioonid Helmes, Topia, ABB, Eesti Rahvusvaheline Maja, Move My Talent, Eurora, Nordea, Mona, Fredo, Health Founders, Kõnnime koos ja Ülemiste Tervisemaja. Kõrgkoolidest on kaasatud Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Rahvusvaheline Kool, Islandi ülikool, Arcada rakenduskõrgkool, Kagu-Soome rakenduskõrgkool, Jönköpingi ülikool, Stavangeri ülikool, Aalborgi ülikool, Vidzeme rakenduskõrgkool ja Vilniuse kolledž.

Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu Norra hariduse rahvusvahelise koostöö keskus Nordplus Horizontal programmist.