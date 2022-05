Cleveroni Akadeemia kutsub maailma muutma

Cleveroni Akadeemia tudengite peamine eesmärk on kolme aasta jooksul arendada autonoomne robot. Õppe on hästi praktiline ja juhendajateks autonoomseid robotikullereid arendava Cleveron Mobility spetsialistid. Pool õppest moodustab praktika ja igal semestril tuleb lahendada uusi elulisi ülesandeid ning õpitakse maailma tasemel tootearendust. Teooria poole pealt toetavad õpinguid sellised ained nagu navigatsiooni tehnoloogiad, automaatjuhtimine, masinõpe, masinnägemine, tehisnärvivõrgud, mikrokontrollerite programmeerimine jpm. Ka lõputöö toimub koostöös Cleveron Mobilityga ning bakalaurusekraadi saab lõpetanu robootikatarkvara arenduse õppekaval.

Õpe toimub AS Cleveron Mobility arendus- ja tootmisüksuses Viljandis, Cleveroni peakorteris. Üliõpilased saavad täisstipendiumi, mille hulka kuulub igakuine 480 euro suurune stipendium, majutus ja õppemaksuvabastus. Sisseastumisel ei vaadata keskmisi hindeid, vaid olulised on hoopis motivatsioon ja entusiasm.

Kui sul on soov pääseda Cleveroni Akadeemia 20 õnneliku hulka, on vastuvõtukriteeriumid järgmised: keskharidus, peale avalduse esitamist erialatest Moodle'i keskkonnas ning teises voorus on vastuvõtuvestlus. Lisaks tuleb teha motivatsioonivideo või motivatsioonikiri. Avaldusi saab esitada 1-–3.07 ning vastuvõtuvestlused toimuvad 7.–8. juulil. Tulemuste edastamine kandidaatidele toimub 11. juulil ning õppima asumine tuleb ära kinnitada 15. juuliks. Avalduse saab esitada siin.