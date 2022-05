Gümnasistid käisid matkal fossiile uurimas ning kivimite radioaktiivsust mõõtmas

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Maa süsteemide, kliima ja tehnoloogiate eriala programmijuht ja matka korraldaja Leeli Amoni sõnul kujunes üritus väga populaarseks ja avastusretkel oli õpilasi nii Paldiskist kui ka Tallinnast, Viljandist ja Põlvast. «Soovisime noortele otse looduses näidata, kuidas meie Maa kui terviku käsitlemine on pidevas arengus ning kuidas on Maa erinevad sfäärid üksteisega seotud,» selgitas Amon.

Kohale tulnud noored olid aktiivsed ja uudishimulikud ning pinevust pakkus uute teadmiste praktikasse panek. «Eriti põnevaks osutus fossiilide jaht ja merre minek mereuurijate kuivülikondedes, millega käiakse võtmas mere- ja adruproove. Kõige üllatavamaks ettevõtmiseks kujunes radioktiivsuse mõõtmine. Õpilased said vastava mõõtemasinaga kontrollida erinevaid pinnaseid ja kui lubjakivi puhul ei andnud dosimeeter mingit reaktsiooni, siis Pakri pankrannikul leiduvast graptoliitargilliit-kihist tuvastati radioaktiivsust. See on tekkinud uraani pooldumisel ja on vabas õhus loodusliku foonina ohutu,» rääkis Amon ning lisas, et noortel, kel tärkas sügavam huvi Maa toimimise kohta, saavad juba sel aastal või tulevikus liituda uue õppekavaga, mis õpetab tundma meie planeedi muutuvat keskkonda, planeerima säästlikku ressursikasutust ja kasutama selleks kõige uuemaid tehnoloogiaid.