Ukraina pärituolu Rapla neiu: tahan saada rangeks, aga heaks õpetajaks

Mariia ja tema pere saabusid Maarjamaale 2017. aastal. «Ma olen pärit Ukrainast Donetskist, aga seal algas sõda,» tõdeb Mariia, et Ukrainas läks elu keeruliseks juba aastaid tagasi. «Minu vanaema elab Raplas ja sellepärast me just siia elama asusimegi.»

Väike armas Rapla linnake oli Ukraina perele mõnus ja turvaline koht, aga sisseelamine võttis siiski tööd ja vaeva. «Meil ei ole siin eriti venelasi ega räägita vene keelt,» muigab Mariia. «Mis tähendab, et me pidime vennaga kohe hakkama eesti keelt õppima. Umbes kolme kuuga olime nii kaugel, et saime mõned lihtsamad jutud räägitud.»

Algus oli raske

Mariia on tänulik oma eesti keele õpetajale Marje Reimundile, kes võttis võõrsilt tulnud laste aitamise südameasjaks. «Õpetaja ajas meiega palju juttu, käisime näiteks koos poes, saime palju praktikat - nii me tegelikult keele selgeks õppisimegi.»

Mida suuremaks kasvas sõnavara, seda enam sai hakata teistega suhtlema. Mariia ei salga, et alguses oli raske. «Ma olin sellises vanuses, kus tahtsin väga olla sõpradega, kuhugi kuuluda. Siin mul sõpru polnud, sest minust ei saadud aru ja mina ei saanud teistest aru. Aga siis saabus gümnaasiumi aeg ja ma leidsin sõbrad. Meie klass on kõige sõbralikum kogu koolis,» kinnitab Mariia.

Sellepärast ei kirjuta ta alla ka sellele arvamusele, mis peab eestlasi tasaseks ja kinnist tõugu rahvaks. «Ma tean väga südamlikke ja avala loomuga eestlasi. Eriti on seda praegu näha Eesti inimeste toetusest Ukrainale. Ma vaatan kui palju aidatakse, annetatakse raha, esmaabivahendeid, humanitaarabi ja süda läheb soojaks.»

Amet, kus saab kõike teha

Mariiale on Eesti saanud koduks, sellepärast näeb ta oma tulevikku just siin. Elukutsevalik on tütarlapsel tehtud - ta soovib saada eesti keele õpetajaks teise keeleruumi lastele ja ühtlasi tahaks ta olla ka vene keele õpetaja mõnes Eesti koolis.

Mõte minna õpetajaks õppima torkas Mariiale pähe üsna hiljuti. «Mul on lihtsalt nii palju huvisid. Ma õmblen, teen käsitööd, küpsetan, laulan. Ma olen väga loominguline inimene. Ja siis ma mõtlesin, et mida valida. Alguses kaalusin disaineri ametit. Aga see on populaarne ala, palju inimesi tahab õppima minna ja konkurents on suur. Siis mõtlesingi edasi, kas on olemas tööd, mis ühendaks minu hobisid, kus ma saaks ennast arendada ja olla kasulik - ja ma sain aru - see on õpetaja! Õpetaja töös on koos nii palju erinevaid oskusi ja tegevusalasid,» leiab Mariia.