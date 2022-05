Selgusid teaduse populariseerimise projektikonkursi võitjad

Hindamiskomisjoni esimees, Eesti Teadusagentuuri (ETAG) teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik tutvustas, et rahastuse said väga eriilmelised projektid, mille seas oli nii vanu tuttavaid kui ka uusi põnevaid ideid. «Nii jõuab huvilisteni näiteks Eesti Noorte Teaduste Akadeemia videosari rohepöördega seotud müütide kummutamiseks, Laste ööülikooli loengusari, gümnaasiumiõpilastele suunatud keskaegse Tallinna retk Apteeker Melchiori radadel ning Eesti Kunstiakadeemiaga koostöös valmiv film «Lõpetamata linn». Ka on mul hea meel, et projektikonkursi toel toimub teaduslaager Ukraina lastele,» rääkis ta.