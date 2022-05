Eesti Kunstiakadeemia - ainulaadsed erialad loomingulistele inimestele

Eesti Kunstiakadeemia on tegutsenud aastast 1914 ning pakub tänasel päeval võimalust õppida ligi kolmekümnel omanäolisel õppekaval. Paljudel neist saab Eestis kõrghariduse omandada vaid EKAs. Maailma parimaid ülikoole reastava edetabeli QS World University Rankings andmetel kuulub EKA 2022. aasta seisuga maailma 200 tipp kunsti- ja disainiülikoolide hulka. Keskelt läbi 1200 tudengiga ülikool on kultuuriliselt mitmekülgne, teeb koostööd maailma tippülikoolidega ning on oluliste rahvusvaheliste haridus- ja erialavõrgustike liige, mis annab õppijatele suurepärased võimalused silmaringi ja mõttemaailma avardamiseks ning enesearenguks.