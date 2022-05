Ukraina kooliõpilasteni jõuab Elisa töötajate toel 186 sülearvutit

Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu tänab kõiki elisalasi, sest just tänu neile sai annetus teoks. «Elisas on eraldi töötajate annetusfond ning on suurepärane, et see heategevuspanus läheb Ukraina kooliõpilastele, kes soovivad kaugõppe vormis haridusteed jätkata,» sõnas Hiiepuu.

Elisalaste annetatud summa eest soetatakse 186 erinevat HP ja Lenovo Chromebook sülearvutit, mis jagatakse abivajavate kooliealiste lastega peredele. Sülearvutite hankega tegeleb MTÜ tehnikapartner Foxway, kes tarnib lastele peamiselt Rootsi koolides kasutusel olnud kasutatud Chromebooke.

«Tänaseks oleme abivajajateni toimetanud 964 arvutit ja lähinädalatel jõuame veel 400 abivajajani. Ootel on aga 1800 last, kelle jaoks meil vahendeid hetkel ei jagu. Anname endast parima, et ka nemad vähemalt sügiseks arvuti kätte saaks. Oleme võtnud eesmärgiks Eestis antud probleem täielikult lahendada. Suure tõenäosusega tuleb jõuda kokku ligi 4000 lapseni. Palju, palju tööd on veel ees, kuid tänu Elisale saame aidata enam kui 180 last. Täname kogu südamest kõiki, kes on ühel või teisel viisil aidanud meil aidata. Elame hämmastavas riigis, kus elavad hämmastavalt head inimesed,» lausus MTÜ Ukraina Eneseabi vabatahtlik Fred Gehrke.

Eestis on momendil hinnanguliselt 6000 kuni 8000 kooliealist Ukraina põgenikku ning suure tõenäosusega see number kasvab igapäevaselt. COVID-19 tõttu on Ukraina haridussüsteemil valmidus e-õppeks ja seetõttu osalevadki tuhanded Eestis asuvad õpilased emakeelses õppetöös distantsilt. Probleemiks on aga sobivate seadmete puudumine - kasutatakse mobiiltelefone, kuid paljudel pole sedagi. Ukraina Eneseabi MTÜ otsib toetajad ja rahalised vahendid, ostab hulgi kasutatud sülearvuteid ning toimetab need juba registreerinud abivajajateni.

Lisaks toetab Elisa Ukraina põgenike soodsate sideteenustega kõne- ja TV-teenustes ning annetas Ukraina sõjapõgenikele 3000 kõnekaarti, et nad saaksid lähedastega ühendust võtta ja Eestis sideteenuseid kasutada.