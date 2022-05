Järvamaa Kutsehariduskeskus - meistrite kool

Kooli pakutav veokorraldaja-logistiku amet võib esmapilgul tunduda üksluine, kuid lähemal vaatlemisel selgub, et amet on väga huvitav ja iga tööpäev on erinev. Peale õpinguid saab jätkata kooliteed näiteks Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Tallinna Ülikoolis voi Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Sel aastal kooli lõpetava Agnes Klaari sõnul sobib veokorraldaja-logistiku eriala inimesele, kellele meeldib teha midagi praktilist ning kuna tööpäevad on iga päev erinevad ei ole kunagi igav. "Veokorraldaja – logistiku tööpäev on iga päev erinev. Selles ametis peab olema väga täpne, peab olema plaan A ja varuks plaan B ja C. Tuleb ette palju on suhtlemist, palju pingelisi olukordasid, vastu tuleb võtta kiireid otsuseid. Veokorraldaja – logistiku erialal on töötamiseks palju võimalusi. Tuleb ise olla aktiivne ja teha julgeid samme. Alati on võimalik liikuda kuhugi edasi" sõnab Agnes.

Agnesel on tulnud õppimise käigus ette nii tõuse kui mõõnasid, kuid toetavad õpetajad on alati abiks olnud. Kuna kaks viimast aastat on kevadel ning sügisel olnud distantsõpe on Agnes mõistnud kui oluline on kontaktõpe, selle käigus on õppimine palju tõhusam ja lihtsam. "Distantsil oli küll palju iseseisvat tööd kuid iga kell võisime õpetajatele helistada, kui oli abi vaja" lausus Agnes.

"Olen osalenud klassikaaslaste ja õpetajatega logistikaseminaril, mis oli väga huvitav ja hariv. Sellel aastal kuulasime seminari veebi keskkonnas. Meie koolis on olnud palju loenguid, mis on olnud alati huvitavad’’ sõnab Agnes. "Loenguid viivad läbi praktika ettevõtete erinevatel ametitel töötavad inimesed, kes jagavad õpilastele praktilisi teadmisi elust enesest.’’

Puudu ei ole jäänud ka koolis õpitava proovilepanekust, nimelt osales Agnes Noor Meister 2020 võistlusel. "Sellel aastal toimus võistlus esimest korda teleformaadis, mis tegi võistluse minu jaoks veelgi pingelisemaks. Tänu koolis omandatud teadmistele ja harjutamistele, võitsin Laotöötaja Noor Meister 2020. See oli minu jaoks uus aga väga lahe kogemus. Olen osalenud koolisisestel logistika võistlustel. Võistlusteks valmistusin alati täie tõsidusega. Esindasin ju iseennast ja kooli. Tahan anda endast alati maksimumi. Kõik võistlused, seminarid ja erinevad ettevõtmised rikastavad ning avardavad silmaringi. Soovitan teistelegi osa võtta.’’