Noorteinfoportaal Teeviit jagab noortele infot nüüd ka ukraina ja inglise keeles

Veebipõhise infolehe eesmärk on pakkuda muukeelsetele noorele kvaliteetset ja usaldusväärset infot ühe kanali kaudu. Lisaks noorte toetamisele on see hea tööriist noorsootöötajale ja õpetajale, sest teemakajastused on neljas keeles identsed ning neid on soovi korral võimalus kasutada tegevustes kus osalevad eri emakeelt kõnelevad noored.