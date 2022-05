Professor Ene Kõresaar räägib inauguratsiooniloengul elulugudest

Aastatuhandevahetuse eelset ja järgset Eesti ühiskonda on iseloomustatud märksõnadega biograafiline pööre ja mälubuum. See oli aeg, mil minevikust sai oluline argument tuleviku ühiskonna kujundamisel ja oleviku mõistmisel. Paarikümne aasta vältel alates 1980. aastate lõpust kerkisid esile suuremad ja väiksemad tõekriisid, mis tähendasid mälupoliitilises võtmes nii suurte ühiskondlike minevikuideoloogiate konflikti ja vahetumist kui põlvkondlikke ja grupispetsiifilisi vastuolusid.

«Minevikuloome on võimas relv poliitiliste ja grupiidentiteetide ülesehitamisel, samuti kaasamisel, eristumisel ja enda hulgast välja heitmisel. Kultuuri uurimisel on tähtis edendada nende protsesside nähtavaks tegemise abil kriitilist minevikukäsitlust ning võimaldada identiteeti loovate tõlgenduste dialoogi ühiskonnas,» selgitas Kõresaar.

Inauguratsiooniloengul käsitleb professor elulugude rolli ühiskondlikes protsessides mälu-uuringute vaatepunktist. Vastuse saavad küsimused, milles seisnes elulugude poliitilisus jutustava indiviidi jaoks 20. sajandi lõpu ja 21. sajandi alguse Eestis; kuidas saab ühe inimese eluloost kollektiivselt jagatav kultuurimälu ning milline on elulugude järelelu tänapäeva mäluasutustes ja kuidas see loob minevikutõlgendust?

Ene Kõresaar on õppinud etnoloogiat, kultuuriantropoloogiat ja ajalugu Tartu Ülikoolis, Baseli Ülikoolis ja Westfaleni Wilhelmi Ülikoolis Münsteris. 2004. aastal kaitses ta doktoritööd etnoloogias. Aastast 1994 on ta töötanud Tartu Ülikoolis, sh etnoloogia assistendi, lektori, kultuurikommunikatsiooni vanemteaduri ja dotsendina. Lisaks on Kõresaar olnud külalisteadur Uusima Ajaloo Uuringute Keskuses (ZZF) Potsdamis ja Helsingi Ülikoolis, külalisprofessor São Paulo Ülikoolis Brasiilias ning pidanud loenguid mitmes Euroopa ülikoolis. Alates 1. septembrist 2021 on Ene Kõresaar suulise ajaloo ja mälu-uuringute professor Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudis.