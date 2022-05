MKM ja tööandjate liit sõlmisid teadus- ja arendustegevuse toetusleppe

Nii tööandjate keskliit kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium panustavad «Eesti 2035» strateegia eesmärgi saavutamisse ning pingutavad, et tõsta ettevõtete teadus- ja arenduskulutuste tase kahe protsendini sisemajanduse koguproduktist.

«Tänase koostööleppe eesmärk on ennekõike tõsta riigi teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse suuremas koostoimes Eesti ühiskonna heaolu ja majanduse tootlikkust. Kuigi Eesti tööjõu tootlikkus on teinud viimaste aastakümnetega tubli kasvu, on arenguruumi ja ambitsiooni veel palju enamaks. Eesti majanduse kasvupotentsiaali tõstmise üks võtmetest on hoida riigi teadus- ja arendustegevuse kulud vähemalt ühe protsendi peal, mida me ka teeme,» kinnitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Tema sõnul on nii Eesti kui Euroopa Liidu eesmärk, et investeeringud uurimis- ja arendustegevusse oleksid 2030. aastaks kolm protsenti sisemajanudse koguproduktist. «Riik paneb ühe protsendi ja ülejäänuga peab appi tulema erasektor, mis tähendab, et vajame erasektori poolt pea kahekordset kasvu. See on väljakutse mõlemale osapoolele ning seda saame lahendada üksnes tihedas koostöös ettevõtjatega,» ütles Sutt leppe allkirjastamisel.

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas lisas, et ettevõtjate jaoks on oluline, et ka riik aitab kaasa ning motiveerib oma eeskujuga. «Kui tahame jõuda aastaks 2035 Eesti tööjõu tootlikkusega 110 protsendini Euroopa Liidu keskmisest, tuleb jõud ühendada. Oleme keskliidus loonud ka uuendusmahukate ettevõtete 2 protsendi klubi, mis teenib sama eesmärki – tunnustada ja toetada ettevõtteid, kes juba täna panustavad innovatsiooni olulisel määral ning inspireerida ülejäänuid,» kinnitas Aas.

Prarguseks on ettevõtlussektor teadus- ja arendustegevuse kulude poolest avalikust sektorist möödunud. Statistikaameti andmetel oli 2020. aastal ettevõtjate panus 55 protsenti ja haridus- ning teadusasutuste osa 34 protsenti teadus-ja arenduse kogukuludest. Riigiinstitutsioonide kulutused moodustasid 2020. aastal 10 protsenti kõigist kulutustest teadus- ja arendustegevusele.

Kokkulepete täpsustamiseks ning elluviimise koordineerimiseks moodustati ka innovatsiooni strateegiaring, mille eesmärgiks on koostöömemorandumiga seatud eesmärkide saavutamine. Strateegiaringi kuuluvad lisaks memorandumi sõlminud organisatsioonidele ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Kredexi ühendasutuse esindajad.