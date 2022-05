Õpilaste tagasiside: õppureid valdab väsimus ja keskendumisraskused

Helge Kooli algatus aitab koolirõõmu kaotavaid õpilasi õigeaegselt märgata ja toetada. Et veelgi rohkem koole saaksid Helge Kooli süsteemi kasutada, toetab selle edasiarendusi Heateo Mõjufond.

«Oleme harjunud uudistega, et Eesti õpilased on akadeemilistelt saavutustelt maailma tipus. Samas on koolirõõmu osas arenguruumi ja andmed näitavad, et õpilased on väsinud, läbi põlenud ja kannatavad sageli depressiivsete episoodide all,» rääkis Helge Kooli asutaja Kersti Peenema. «Et ennetada sügavamaid probleeme ja hoida kokku hilisemaid ravikulusid, tuleb märgata murekohti võimalikult vara. Samal ajal on Eestis kriitiline puudus koolipsühholoogidest, kes õpilaste vaimsel tervisel silma peal hoiaksid. Helge Kooli rakendus tulebki siin kooliperedele appi,» rääkis Peenema.

Mobiilirakendus aitab meeleolu hinnata

Õpilastele on kättesaadav mugav mobiiliäpp, mis aitab neil oma meeleolu ja hakkamasaamist hinnata. Äpi küsimustele antud vastustest tekib ülevaade õpilaste olukorrast. See annab lisaks õpilastele ka klassiõpetajatele, tugispetsialistidele ja lapsevanematele andmepõhise tagasiside, kuidas noortel koolis päriselt läheb.

Kersti Peenema sõnul näitavad Helge Kooli andmed, et Eesti õpilane on sellel kevadel väga väsinud ning tal on raske keskenduda. «Hoolimata kogu ebakindlusest, mis on tekkinud erinevate järjestikuste kriiside tõttu, tundus eelmine koroonakevad õpilaste jaoks siiski kergem kui käesolev,» tõi Peenema välja huvitava paradoksi, mis Helge äpi kaudu kogutud andmetest paistab.

Läbipõlemine ohustab ka kooliõpilasi

Kersti Peenema lisas, et kuigi ollakse harjunud läbipõlemisest mõtlema ja rääkima täiskasvanute puhul, iseloomustab sama märksõna juba üheksanda klassi õpilasi. «Üheksandike läbipõlemine algab sügisel, kui õpilased tunnetavad, et neile seatakse nii õpetajate kui ka lapsevanemate poolt suured ootused seoses koolilõpetamisega. See toob kaasa suure õpikoormuse ja emotsionaalse pinge,» rääkis Peenema.

Kuna Helge Kooli rakendus aitab tuvastada ohukohad varakult, saavad klassiõpetajad ja tugispetsialistid pakkuda õpilastele vajalikku tuge enne, kui olukord süveneb. Selleks, et andmete analüüsi ja tagasiside andmist kiirendada, toetab Helge Kooli arendustegevusi Heateo Mõjufond. Fondi 48 000-eurosest toetusest enamik läheb eeskätt tugispetsialistile ja klassiõpetajale mõeldud veebipõhise tööriista arendamiseks, mis võimaldab saada kiiret andmepõhist infot õpilaste koolistressi taseme kohta.

«Valmiva rakenduse abil saavad õpetajad ja tugispetsialistid pakkuda paremini sihitud lahendusi õpilaste vaimse tervise parandamiseks ja toetamiseks,» rääkis Heateo Mõjufondi portfellijuht Kersti Ojala.

Helge Kool on 2019. aastal loodud ja 2020. aastal NULA inkubaatorist tuule tiibadesse saanud algatus, mis soovib luua koolielus andmepõhiseid muudatusi õpilaste läbipõlemise vähendamiseks ja ennetamiseks. Tegevused on teaduspõhised, esiplaanile seatakse noorte huvid ning neid kaasatakse ka lahenduste leidmise juurde. Praeguseks on Helge Kooli tegevus laienenud kümnesse kooli ja testimises osaleb üle 400 õpilase.