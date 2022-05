Saaremaale ei pruugi lähiaastatel kerkida ühtegi uut koolimaja

Küll aga on Saaremaa valla eelarvestrateegia koostamisel arvestatud Salme koolile 350 000 euroga uue ventilatsioonisüsteemi ehitamiseks. «Samas teame, et praeguste ehitushindade juures läheks ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine maksma üle 800 000 euro. See tähendab, et vallal on vaja järgnevatel aastatel leida vähemalt 450 000 eurot lisaraha,» nentis Kallas.

Vallavanem lisas, et võimalikud on mõlemad variandid: Salmele uue koolimaja ehitamine kui ka vana kordategemine. «Praeguse seisuga tundub valla eelarve seisukohast lähtudes tõenäolisem ventilatsioonisüsteemi uuendamine. Koolihoone ümberehitamine ei pruugi praeguste ehitushindade puhul minna uue rajamisest kallimaks. Samuti oleme pidanud tõdema, et uute majade ülalpidamiskulud on kujunenud vanade omast suuremaks,» lausus Kallas. Lisaks tuleb tema sõnul arvestada, et Saaremaal on koolimaju, mis on tunduvalt kehvemas seisus kui Salme kool.