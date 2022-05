Tartu linn ei luba koolidel lõpuaktuste eest tasu küsida

Haridusosakonna juhataja Riho Raave kiri tõukus Tartu Postimehe uudisest, mis kirjeldas Reiniku kooli lapsevanema hämmingut selle üle, et kool soovib 22 eurot Vanemuise kontserdimajas aktuse korraldamise kulude katteks.

Tartu hariduse abilinnapea Lemmit Kaplinski ütles, et see teadmine tuli üllatusena ka linnavalitsusele ja arutelus jõuti järeldusele, et see ei ole aktsepteeritav ja seda raha ei tohi vanematelt võtta.

«Kui koolijuhid on võtnud kohustusi ilma katteta, siis on päris tõsine lugu, aga kõikidel koolidel on võimalus kasutada oma koolihooneid selleks. Kui nad soovivad läbi viia lõpuaktust, mis on õpilase jaoks koolitee oluline sündmus, mõnes muus kohas, me loomulikult seda ei keela, aga see ei saa tulla vanematelt võetava tasu arvelt. Need vahendid tuleb leida eelarves,» rääkis Kaplinski. «Me ei ole tõesti pidanud senise praktika puhul vajalikuks kontrollida koolides iga ürituse korraldamise detaile. Kui on süsteemne probleem, peame süsteemselt tegelema.»

Kaplinski andis selle kommentaari, kui linnavalitsusse oli jõudnud kiri selle kohta, nagu küsinuks lõpuaktuse eest tasu ka Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, mis aktuseks on rentinud ERM-i.

Kooli direktor Merike Kaste selgitas, et päris tõsi see siiski ei ole. Nimelt tasub kool oma eelarvest ruumide rendi, tehnika ja veebiülekandega seotud kulud, mille eest õpilastelt raha ei küsita. Küll aga on küsitud 45 eurot aktusega seonduvate muude kulude katteks. Täpsemini 30 eurot on fotoalbumi eest, mille lõpetajad saavad kätte lõpuaktusel. Kümme eurot on fotograafi tasu, mille eest saab paberil klassipildi ja veebikeskonnast alla laadida nii palju pilte kui hing ihkab. Ning viis eurot õpetajatele lillekimpude tegemise katteks. «Aastatega on kujunenud, et lapsed ei too lilli, kõikidele õpetajatele teeme kimbud,» selgitas Kaste.

Aga selle tasu maksmine on vabatahtlik ja ongi loobujaid.

Riho Raave ütles oma kommentaaris, et probleem ongi mitmetahulisem, sest kõike lõpetamisega seonduvat ei saa kooli eelarvest kinni maksta.

«Pidulik lõpuaktus ja seal tunnistuse kätteandmine on üks asi, hoopis teine on aga see, kui tehakse pidu või bankett ning selle kulude katmiseks lepitakse kokku osalustasus,» lausus Raave. «Liigitaksin siia kategooriasse ka piltide tellimise ja nende eest maksmise, mis ei ole iseenesest ju kohustuslik. Siinjuures on oluline koolide poolne selge kommunikatsioon lapsevanematele, et kõik ühteviisi aru saaksid, mille eest täpselt raha küsitakse.»