Tartu linn otsib lastele ja noortele aktiivõppeprogrammide pakkujaid

Tartus on aktiivõppeprogramme koolidele tellitud juba alates 2013. aastast. «Koostöö erinevate asutuste ja organisatsioonidega, kes pakuvad koolidele aktiivõppeprogramme, aitab mitmekesistada õppekava ja muuta õppetööd huvitavamaks. Varasemad kogemused näitavad, et lisavõimalusi õppetööks soovivad pakkuda paljud asutused ja koolid omakorda on huvitatud neid võimalusi järjest rohkem kasutama,» ütles haridusosakonna juhataja Riho Raave. «Loodetavasti leiame tänavu häid koostööpartnereid ka lasteaedadele.»