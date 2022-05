TalTech annab välja 120 000 euro ulatuses stipendiume

«Kuna Skeleton on tehnoloogiaettevõte, siis tuleb suurem osa meie töötajatest just tehnilistelt erialadelt, alates (elektro)keemia tudengitest kuni mehaanika-, tarkvara- ja elektroonikainsenerideni. Meie jaoks on väga oluline toetada noorte talentide karjäärivalikuid. Ka tahame neile anda võimaluse teoorias õpitut praktiliselt rakendada. Põnev on iga aasta lugeda esseesid ja näha suurelt unistavaid tudengeid – sealt kasvavadki meie tuleviku ettevõtjad ja muutuste loojad,» rääkis Piret Talviste Skeleton Technologiest.