Viljandis lõppes esimene eesti keele kursus Ukraina sõjapõgenikele

Abilinnapea Kristjan Mändmaa sõnul oli hea näha, kui väga kursusel osalenud keeleõppe võimalusest rõõmu tundsid. «Ühiselt kiideti õpetaja Albinat, kelle abil võõramaalase jaoks väga keerulise keele algteadmised tasapisi selgeks hakkasid saama. Linnavalitsus on väga tänulik ka Viljandi täiskasvanute gümnaasiumile, et õpe nii operatiivselt korraldati,» ütles abilinnapea.

«Soovijaid oli sõjapõgenike seas palju rohkem, kui klassituppa mahtus, aga paljudel polnud võimalik päevasel ajal toimunud tundidega liituda, kuna nad olid endale juba töö leidnud,» lisas Mändmaa. «Teeme praegu ettevalmistusi õhtuse kursuse avamiseks. Siin peame olema eestvedajaks – just praegu on ukrainlased eesti keele omandamisest väga huvitatud, aga riiklikud meetmed keeleõppeks avanevad kahjuks alles millalgi suve lõpus.»

Õpetaja Albina Gavrilova, kelle käe all ukrainlased eesti keelt õppisid, meenutas, et kunagi saabus ta ise Eestisse ilma keelt mõistmata. Seetõttu on tal vahetu kogemus, kui palju ka elementaarsed keeleteadmised inimeste elukvaliteedile juurde annavad.