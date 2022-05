Kutsekoolid üle Eesti kutsuvad neljapäeval Oskuste ööle

Haridus- ja noorteameti innovatsiooni- ja koostööosakonna projektijuhi Evelin Männiste sõnul on kutsekoolides tegevusi igale maitsele.

Tartu rakenduslik kolledž seab Lõunakeskuses sisse pop-up kooli, et huvilised saaksid meistrite käe all tutvuda erinevate teemakoolide ja erialadega ning soovi korral ka ise käed külge panna. Tallinna teeninduskoolis saab professionaalide käe all õppida kokkamist ning teha tutvust ilumaailmaga.