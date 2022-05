Pirita majandusgümnaasium sai 2,2 miljoni eest uue korruse

Juurdeehitusega parendati märkimisväärselt kooli õpitingimusi. Täiendavale korrusele paigutati viis klassiruumi, mis mahutavad 28–32 õpilast, samuti muusikaklass 36 õpilasele. Lisaks sai kool tänapäevase multimeediaklassi 140 ruutmeetril, kus on tööruumi 36 õpilasele ning mis on praegu suurim ja moodsaim linna koolide seas.

Pirita majandusgümnaasiumi laienduse arhitektuurse visiooni projekteeris Arhitektuuribüroo Studio 3 arhitekt Andres Põime, põhiprojekti koostas AS Eviko, ehitustöid teostas AS Eviko ja omanikujärelevalvet Infragate Eesti AS. Projekteerimis- ja ehitustööde ning sisustuse maksumus oli ligikaudu 2,2 miljonit eurot.