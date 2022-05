Ukraina Eneseabi on põgenikest lastele jaganud juba ligi 1000 arvutit

Iga päev saabub Eestisse üle 400 Ukraina sõjapõgeniku, kellest keskmiselt 100 on lapsed. Selleks, et sõjapõgenike sisseelamine oleks võimalikult sujuv ja lapsed saaksid siin oma haridusteed jätkata, jagab Ukraina Eneseabi MTÜ Ülemiste keskuses lastele tasuta arvuteid. Arvuti saamiseks on vajalik esitada taotlus.

Eestisse saabunud Ukraina laste haridustee jätkamine oma emakeeles on MTÜ jaoks praegu prioriteet number üks. «Praegu tegelemegi eelkõige abivajajate kaardistamisega ning arvutite soetamisega, et toetada Ukraina laste emakeelse õppetöö jätkamist Eestis kaugõppe vormis,» sõnas Ukraina Eneseabi juhatuse liige Oleksandr Klymanov.

Paljud lapsed peavad praegu õppimiseks kasutama mobiiltelefone ning mõnel pole neidki. Seetõttu on MTÜ eraalgatusena võtnud endale eesmärgiks see probleem vähemalt Eestis asuvate põgenike laste jaoks ära lahendada.

Praeguseks on Ukraina Eneseabi juures registreerunud 2600 peret ning küsitud on kokku 3000 sülearvutit. MTÜ on praegu rahastuse leidnud veidi vähem kui 1000 arvuti jaoks, nendest 964 on jõudnud ka juba abivajajateni. «Hetkel otsime rahastust veel 2000 arvuti jaoks. Orienteeruvalt on meil selleks vaja 100 000 eurot,» ütles Klymanova, lisades, et tänu koostööpartneritele on organisatsioonini jõudnud peamiselt Rootsi koolilaste kasutatud Chromebookid.