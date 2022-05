Heateo Haridusfond investeeris revolutsiooni loodusainete õpetamises

Füüsikaõppe edendajate Omari Loidi ja Kaido Reivelti ning ettevõtjate Eva Pedjaku ja Oleg Shvaikovsky loodud idufirma kaasas koos Heateo Haridusfondi investeeringuga esimeses rahastusringis 700 000 eurot. Sellel aastal viib ettevõte koolidesse põhikooli füüsikaõppe terviklahenduse, järgmisena plaanib katta gümnaasiumiastme ning arendada välja lahendused teiste loodusainete tarbeks. Ühtlasi käib eeltöö Praktikali tutvustamiseks välisriikides.

«Praktikali katsekomplektid teevad loodusainete õpetamise mänguliseks ja kaasahaaravaks. See omakorda aitab ka keerulisemat materjali paremini omandada. Heateo Haridusfondiga soovime anda hoogu haridusuuendustele, mis loovad selgeid seoseid päriselu ja teoreetiliste teadmiste vahel, aidates õpilastel ümbritsevat maailma paremini mõista,» rääkis Taavet Hinrikus, Heateo Haridusfondi üks asutajatest.

Praktikali lahendus sisaldab kõike vajalikku loodusainete inspireerivaks õpetamiseks. Õpetaja saab lihtsalt ja kiirelt üles ehitada tunni, kus igal õpilasel on võimalik järjepidevalt katsetele käed külge panna ja sealjuures edukalt omandada ka teooria. See võimaldab õpetajal keskenduda õpetamisele ning tuua faktide, valemite ja numbrite taha tõeline elu. Praktikali tööriist on nii lihtne ja sisukas, et see sobib ka klassi ette astuvatele asendus- ja külalisõpetajatele.

Pikas vaates on Praktikali eesmärk leevendada loodusainete õpetajate puudust. «Üha vähem noori läheb ülikoolidesse loodusteadusi õppima ning vastavate valdkondade õpetajate leidmine on üha keerulisem,» rääkis Praktikali tegevjuht Omari Loid. «Eestis on ligikaudu 490 põhikooli, millest hinnanguliselt pooltes õpetab füüsikat õpetaja, kellel ei ole selleks vastavat ettevalmistust. Kui püsib õpetaja eriala lõpetajate praegune arv, jääb aastaks 2025 puudu umbes 500 matemaatika- ja loodusteaduslike ainete õpetajat,» tõi Loid välja.

Praktikal on Eesti haridusidu, mis muudab õppevahenditel, -tarkvaral ja -metoodikal põhineva terviklahenduse abil koolides loodusainete õpetamise lihtsaks, praktiliseks ja põnevaks.