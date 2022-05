Virumaa õpilaste uurimistööde võidutööd vaatlesid tarbimisharjumusi, plastikut ja energia tootmist

«Erinevate plastikute abil on juba praegu võimalik toota mitte ainult prototüüpe, vaid ka funktsionaalseid osi,» selgitas õpilane, lisades, et tema töö tulemusi juba kasutatakse 3D printimise valdkonnas, kuna töös on loodud koondtabelid ja graafikud, mille kaudu saab teha parima materjali valiku.