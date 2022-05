Haridusasutustes on üle 4500 Ukrainast pagenud lapse ja noore. Alushariduses on 1168 last, põhihariduses 3010, gümnaasiumis 183 ja kutsehariduses 177 õpilast.

Ukrainast pärit lapsi ja noori on praeguseks jõudnud kõigi maakondade haridusasutustesse alates lasteaedadest kuni kutsekoolideni. EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lasteaialapsi ja õpilasi registreeritud Harjumaal, kus neid on 2145, järgnevad Tartumaa 496, Pärnumaa 317, Ida-Virumaa 303, Lääne-Virumaal 283 ja Saaremaa 170 lapse ja noorega.

Eestikeelsetes haridusasutustes on kirjas 69,9 protsenti, vene õppekeelega haridusasutustes 19,9 protsenti, keelekümblusprogrammi rakendavates õppeasutustes 9,7 protsenti ja inglisekeelsetes koolides on 0,5 protsenti sõjapõgenikest lastest ja noortest.