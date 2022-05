Lääne-Nigula ühendab Nõva ja Noarootsi kooli

«Mingil hetkel on seda mõistlik teha – ühendada Noarootsi kooli alla,» ütles Lääne-Nigula vallavanem Aivar Riisalu Lääne Elule. Ühendatud kool tegutseks kahes kohas – Nõval ja Noarootsis, ja sellel oleks üks direktor.

Tulevast kooliaastast ei juhtu veel midagi. «Kõige varem võiks ühendamine kõne alla tulla 2023. aasta 1. septembrist,» ütles Riisalu. Et koole ümber korraldada, neid ühendada või ka sulgeda, peab otsus olema tehtud hiljemalt sama aasta märtsis.

Üks põhjus koole liita on Riisalu sõnul Noarootsi kooli pitsitav ruumikitsikus. «Noarootsis on ruumi vähe, meil jälle on ruumi üle, ja meile tuleks lapsi ka juurde,» ütles Nõva osavallavanem Aivi Heinleht.

Noarootsi koolijuht Signe Matteus kinnitas Lääne Elule, et ruumipuudus tõesti on, kuid ühendamine tuleb korralikult läbi mõelda. «Kui seda arukalt teha, siis iseenesest võiks see toimida,» ütles Matteus.

Noarootsi üheksaklassiline kool on jaganud ruume Noarootsi riigigümnaasiumiga, Nõval seevastu on ruumi küllaga, lapsi vähe ja hoone korras. «Noarootsi põhikool on aastaid olnud vaeslapse osas, õpivad mitmes majas,» ütles Riisalu. «Ühendamisega saaks Noarootsi Nõval õppetööd korraldada.»

Teine põhjus Nõva ja Noarootsi ühendada on koolide rahastamine. Riik eraldab raha õpilaste arvu pealt põhimõtte järgi «Mida väiksem kool, seda kallim on seda ülal pidada». Väikekoolidele tuleb kohalikel omavalitsustel ise juurde maksta või raha ümber jagada: väikekoolid saavad osa suuremate koolide rahast endale.

Nõva koolijuht Kädly Künnap ütles, et Nõva ühendamine Noarootsi kooliga annab lootust, et kool üldse alles jääb.