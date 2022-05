Tallinnas algas vanemate teavitamine lastele määratud koolidest

Kõikidele Tallinna lastele on kindlustatud õppekoht ühes elukohajärgses munitsipaalkoolis, kuid abilinnapea Vadim Belobrovtsev paneb lapsevanematele siiski südamele, et koolikoha vastuvõtmine tuleb kindlasti kinnitada. «See on väga oluline, sest tähtajaks vastu võtmata kohad muutuvad vabaks ning need täidetakse kooli vastuvõtukordade alusel. Koolikoha kinnitamine tagab, et laps saab minna sellesse kooli, millest perele on teada antud,» rääkis Belobrovtsev. «Kui aga määratud kool lapsele ei sobi, on vanematel õigus valida mõni teine kool, kus on vabu kohti. Sel juhul tuleb kohataotlus esitada otse soovitud koolile.»