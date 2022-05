Aigi Rahi-Tamm räägib inauguratsiooniloengul arhiivi ja inimese loost

Nõukogude ajajärku ja ühiskonda on käsitletud eri teadusuuringutes rohkelt, ent ometi tuleb nõustuda tõdemusega, et nõukogude ajal elanud inimene on nii indiviidi kui ka kodanikuna, mehe või naisena paljudele endiselt mõistatus. Teada on tõsiasi, et elu nõukogude ühiskonnas oli allutatud pidevale järelevalvele ja kontrollile, kuid see, milliste otseste või varjatud võtete abil inimestega manipuleeriti ja milliseid tähendusi anti inimsuhetele, võib üllatada ka selle ajastu kaasaegseid.