Fermi Energia toetab tudengite õppimist tuumaenergeetika vallas

«Me tahame, et meie spetsialistid oleksid õppinud välismaal maailma parimates tuumaenergeetika ja -tehnoloogia magistriprogrammides, et Eesti tuua parim valdkondlik teadmine. Me loome ka võimalusi koostöös oma rahvusvaheliste partneritega, et Eesti spetsialistid saaksid minna pärast õpinguid ka välismaale tööle ja praktikale, et ka väga vajalikke praktilisi oskuseid ja kogemusi koju tuua. Eesti noored on Eesti tulevik ja nende haridusse on vaja panustada, kui tahame viia Eesti energeetika kõrgtehnoloogilisse 21. sajandisse,» selgitas Ormus.