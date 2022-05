Tartu Ülikooli uueks vabade kunstide professoriks saab Reet Aus

«Vabade kunstide professuuri üks ülesandeid on tuua ülikooli võimalikult eripalgelisi kunste, teadmisi ning oskusi, ühtlasi aga pakkuda ülikooliperele ja linnarahvale võimalust kunstide kaudu leida vastuseid ühiskondlikult olulistele küsimustele. Reet Aus on kahtlemata professor, kes pakub meile palju uut. Ta on oma loomingus ühendanud eri kunstialad, sidudes neid edukalt jätkusuutlikkuse eesmärgiga. Lisaks on tal lai rahvusvaheline kogemus ja tunnustus ning tihe seos praktilise tootmisega, nii et ootame erakordselt huvitavat tööaastat,» ütles Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Anti Selart.

Reet Aus on omandanud doktorikraadi Eesti Kunstiakadeemias, tema teadustöö keskendub ümbertöötamisele moevaldkonnas. Jätkusuutlikkus, moemaailma eetiliste küsimuste lahendamine ja taasväärtustava moekeskkonna arendamine iseloomustavad ka tema teisi tegemisi. Tema eestvedamisel loodud UPMADE®-i sertifikaat hõlmab kogu tekstiiltoote elutsükli analüüsi ning loob võimalusi materjali täielikuks ärakasutamiseks. Muu hulgas on Reet Aus ettevõtte Aus Design asutaja, platvormi Trash to Trend looja ning Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini ja materjali labori eestvedaja. Ta on töötanud teatrikunstnikuna nii Eestis kui ka välismaal, samuti disaininud kostüüme mitme Eesti filmi jaoks.

«Armastan vaadata ja analüüsida erinevaid elukeskkondi: linnu, külakogukondi, slumme. Üha rohkem huvitab mind inimese sisekeskkond ja selle mõju välisele. Professuuris teekski sissevaate jätkusuutliku elu võimalikkusesse siin ja praegu, kuna ilmselgelt on tekkinud kahtlused inimestena elatud elu eetilisusest pikema aja vältel,» iseloomustab Reet Aus oma plaane vabade kunstide professorina. Juba sügisel peab ta loengukursuse «Kuidas luues maailma päästa?», kus arutletakse jätkusuutlike praktikate üle ja analüüsitakse disainiprotsesse. Loengute eesmärk on avardada osalejate silmaringi ning praktiliste näidete kaudu mõista globaalse majanduse ilu ja valu. Kavas on pidada seminare, loenguid ning korraldada filmiõhtuid.

Ametikoha üleandmist tähistav traditsiooniline vestlusring toimub 2. juunil kell 15.15 Jakobi 2 õppehoone ringauditooriumis, kus Reet Aus ja Hasso Krull arutlevad rõivastuse afektiivse mõju üle ning mõtisklevad, kuidas moest saab sündmus.