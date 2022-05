Kohtla-Järvel saab reedel näha sõitmas päikeseautot

Solaride Akadeemia on võtnud enda südameasjaks parandada inseneeria populaarsust Eesti noorte seas. «Eestis jääb lähikümnendil puudu kaks kolmandikku inseneridest. See on suur probleem, millega on vaja kiiremas korras tegeleda,» selgitas Solaride´i turundus- ja kommunikatsioonijuht Asso Soosalu.

Ta lisas, et neil on siiralt hea meel, et paljud Eesti ettevõtted on sellel teekonnal nendega ühinenud. «TalTech Virumaa kolledži inspiratsioonipäeval loodame koos Fractory ja Auve Techi esindajatega ning ka Kohtla-Järvele kohale tulnud noortega leida vastuse küsimusele, kas inseneeria on väljasurev teadusharu või uus popp eriala,» rääkis Soosalu.