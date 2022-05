5 põhjust, miks õppida metsandust Luua Metsanduskoolis

1. Metsanduses on vaja uusi töötajaid ja palgad on keskmisest kõrgemad.

Eesti metsanduses on kohe ootamas ees põlvkondade vahetus, mistõttu on õppinud ja oskustega noortele tekkimas arvukalt võimalusi metsanduses tööle asuda. Luua Metsanduskooli ainulaadsete erialade seast leiab tulevikus oma niši tööturul nii tehnikahuviline, loodusefänn, tugev matemaatik kui arvutigeenius. Kutseharidusega noored on metsandussektoris väga oodatud, sest neil on teadmised ja oskused, et lõpetamise järel koheselt tööle hakata. Ning kui nõudlus on suur, siis on ka palgad keskmisest kõrgemad!

2. Õpe on praktiline ja tööturul oodatud

Luua Metsanduskooli õpe on väga praktiline. Meie klassiruumiks on sageli mets ning praktilise õppe järel oskad sa päriselt midagi oma kätega teha ning oma peaga lahendusi mõelda. Tööandjad ütlevad, et Luua Metsanduskooli eeliseks on see, et siit tulnud spetsialist on lisaks erialasele tarkusele saanud julguse ja praktilised oskused metsanduses tööle asuda – seda kõike tänu pidevale harjutamisele kooli metsades ja simulaatoritel. Lisaks sellele on hiljem palga sees võimalus olla pidevalt looduses, mis ei luba ka stressil ja haigustel ligi hiilida.

Foto: Luua Metsanduskool

3. Sinu vajadustest ja huvidest lähtuv õpitee

Luua Metsanduskoolis saab õppida nii põhikooli lõpetanud noor kui ka uut elukutset ihkav täiskasvanu. Õppimine on kõigile tasuta ning pakume õppijale rohkesti valikuid, et igaüks saaks õppida enda huvidest, kogemustest ja vajadustest lähtudes. Päevases õppes varustame oma õppija ka turvariietega ning kindlustame tema elu! Ööbida saab mugavas õpilaskodus ning oluline on ka see, et siit saad sõbrad kogu eluks! Mõned neist on õpingute järel koos käima tõmmanud oma ettevõtte!

4. Oma valdkonna kirglikud ja praktikutest õpetajad

Luua Metsanduskoolis õpetavad sind oma ala tõelised fännid, kes teavad täpselt, millest nad räägivad, sest on ise selles valdkonnas töötanud. Ja haruldaselt palju on Luual meesõpetajaid! Nende kõigi eesmärk on õpetada sind endast targemaks ja tagada sulle särasilmne tulevik.

5. Töö, mis päästab maailma!

Metsandus on tulevikuala, sest metsad on maakera kopsud. Metsa istutades, kasvatades ja hooldades saab sinust superkangelane, kes aitab maakeral hingata. Õigesse kohta istutatud õige metsapuutaim seob eluringi jooksul seda süsinikku, mida on näiteks kasvõi ületarbimise tagajärjel liialt palju ringlemas. Vali praktiline metsandus ning sinu tulevik tänab Sind!