Õpetaja Viivika Keskküla: toreda kooli märk võiks hinnete asemel olla kogukonnatunne

Keskküla sõnul on ta põline Tammelinna tüdruk. «Mul on oma kodukoha üle lihtne rõõmus olla, sest Tammelinn on omanäoline kant - vaikne, roheline ja sõbralik. Meie linnaosa nägu on paljude aastate jooksul välja kujunenud. Kui ma võrdleks ühte kogukonda suure puslega, siis ma usun, et meie kool sobitub siia pilti kenasti ja haakub kuhugi Tammelinna seltsi, raamatukogu, kohalike elanike vahele,» on Viivika kooli rolli ja mõjuga oma kodukandis rahul.

See kui ühtehoidev kool oma piirkonnaga on, oleneb Viivika kinnitusel kohalikest inimestest, eelkõige mõistagi lapsevanematest - kas nad tahavad oma lapsi tuua just sellesse kooli. «Koolide mainest rääkides on mul kahju, et see kujuneb väga suures osas hinnete järgi. Sellele aitavad kaasa iga-aastased eksamite põhjal koostatavad edetabelid,» tõdeb õpetaja Keskküla, kes ise julgustab oma õpilasi hindest enam väärtustama uute teadmiste omandamise protsessi. «Kui kooli näo oma kogukonnas kujundavad ainult kõrged hinded, toob see pingeid nii õpilastele kui õpetajatele. Ootused lähevad väga suureks ja kui mingil põhjusel hakkavad selles koolis tulemused langema, ei olegi kogukonnal enam nagu millegi üle uhke olla. Ja õpetajad põlevad läbi, sest nad ei suuda ootustele vastata.»

Kinoõhtud ja lemmikloomanäitus

Millega saaks kool kogukonnas mainet hoida kui hinded kõrvale jätta? «Mina vaataks kohalikku haridustemplit kogukonnatunde tekitamise aspektist. Kool saab olla erinevate ürituste ja algatuste juures hinnaliseks partneriks - oleme oma kooliga näiteks korraldanud Tammelinna päevadel kooliõuel lemmikloomanäitust ning aulas filmiseansse. Vanematel on võimalik kohtuda lapse õpetajatega hoopis teises olukorras kui tavaliselt, vaadata koolis ringi ja näha, et meil on siin tore,» räägib Viivika, kes on oma tööaastate jooksul vahel tajunud lapsevanemate endi kunagisi koolitraumasid ja -hirme.

Siis ongi eriti tore, kui õpetaja saab vanemaga kokku puutuda sundimatus õhkkonnas, näiteks mõnes töötoas midagi koos nokitsedes. Sellised olukorrad, kus korraks astutakse oma tavarollidest välja ja ollakse lihtsalt koos kui ühe kodukoha pereliikmed, aitavad inimestel üksteist paremini mõista, usub õpetaja Viivika.