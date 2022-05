Tallinna päev toob koolidesse muusikahommikud

«Tallinn on käesolevast aastast UNESCO muusikalinn ning selle rolli ja tähendust oleme mitmel viisi sisse põiminud ka Tallinna päeva üritustesse,» rääkis Tallinna kultuurivaldkonna abilinnapea Kaarel Oja. «Alustame Tallinna päeva tähistamist juba reede hommikul Tallinna koolides, kus toimuvad tuntud muusikute osalusel muusikahommikud. On suur rõõm, et terve hulk muusikuid ja muusikaga seotud inimesi on võtnud vastu meie kutse minna koolidesse ja rääkida noortele sellest, mida muusiku elukutse ja Tallinna UNESCO muusikalinnaks olemine nende jaoks tähendab.»