Eesti kooliraamatukogud said juurde pea 1400 rahatarkuse raamatut

«Oleme viimastel aastatel koos heade partneritega jaotanud üle Eesti koolidele kokku tuhandeid rahatarkuse raamatuid. Meie jaoks on oluline panna just lastes ja noortes rahatarkuse seeme idanema, nii saame kasvatada nendest täiskasvanud, kes teevad hiljem rahatarku otsuseid – sellest on meil ühiskonnana ainult võita,» ütles finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi.

Projektiga on plaanis jätkata ja rahandusministeerium kutsub kõiki raamatukogusid ka edaspidi üles teavitama kui rahatarkuse raamatuid on juurde tarvis. «Raamatukogudel on kõige parem info, et mida rohkem laenutatakse ja millest puudu jääb. Andke sellest meile kindlasti märku. Kogume info kokku, et soovitud rahatarkuse raamatud ka edaspidi kõigi huvilisteni jõuaksid,» ütles rahandusministeeriumi rahatarkuse spetsialist Bret Klemm.

Koolidesse saadetud raamatute hulgas olid Riin Tuttelbergi «Tom õpib rahamängu» algklassidele, Bodo Schäferi «Koer nimega Money» 4.–6. klassidekle, Mihkel Trumani «Kuidas saada rahatargaks» 7.–9. klassidele ning gümnaasiumiõpilastele sobivad Kristi Saare «Kuidas alustada investeerimisega», Jaak Roosaare «Rikkaks saamise õpik» ning Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepa ja Tarvo Vaarmetsa «Rahaedu põhimõtted». Samuti saadeti koolidesse Swedbanki koordineeritud Facebooki grupi «Kogumispäevik» põhjal kirjutatud 608 samanimelist raamatut.

Eelmise aasta septembris viidi toetajate abiga keskraamatukogudesse 600 rahatarkuse raamatut, detsembris saatis rahandusministeerium kooliraamatukogudesse 150 raamatut. «Saime aga aru, et kooliraamatukogude huvi on suurem, seega kogusime Hoiuraamatukogu kaudu nende soovid veel kord kokku ja koos oma heade toetajate abiga saime need täidetud. Suur tänu neile kõigile!» sõnas Bret Klemm.