SA Jaan Tõnissoni Postimehe Fond rahastab meediatudengite haridusteed

Jaan Tõnissoni Postimehe Fondi juhi Mart Raudsaare sõnul on Postimees alati toetanud head ajakirjandust. «Kuna meie jaoks on oluline, et kvaliteetne meedia areneks ka edaspidi, soovime panustada ajakirjanike järelkasvu ja koolitamisse,» lisas Raudsaar.

Bakalaureuseõppes stipendiumi maksmise eesmärk on toetada Eesti ülikoolis ajakirjanduse erialal õppivaid tudengeid hariduse omandamisel. Kandideerima on oodatud üliõpilased alates teisest nominaalõppeaastast. Fond maksab välja kuni viis 4000 euro suurust õppetoetust.

Magistriõppe stipendiumikonkursil on toetuse maksmise eesmärk toetada ajakirjanudse eriala magistriõpinguid ülikoolis. Sealjuures on stipendiumi suurus kokku 10 000 eurot ning see määratakse kuni kahele üliõpilasele.

Kandideerimise tähtaeg on 3. juuli ning täpsemat infot konkursside kohta saab Postimees Grupi kodulehelt.