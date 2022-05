Mäeinsener Erki Niitlaan: «Kunagi ehk askeldavad ka meie külakarjäärides robotid»

Niitlaan teab rääkida, et sellised tehnoloogilised uuendused on juba maailmas käiku võetud, kuid väiksemad kaevandused peavad veel ootama. «Esialgu on tegu veel väga kalli tehnoloogiaga ja uuendused hakkavad pihta siiski suurtest mahtudest, kus arendustegevus ära tasub. Kui need muutuvad odavamaks, tekivad laiatarbefunktsioonid, jõuavad ehk robotid kunagi ka meie külakärjääridesse,» usub ta.

Ka maapõueinsenerile kehtivad loodusseadused

Kaevandamise juures on põhiliseks mureks alati keskkonnamõju, see on ka peamine põhjus, miks on uute maardlate avamine üldjuhul ühiskonnas ebapopulaarne samm. «Maavarade kaevandamisel on alati väga selge keskkonnamõju, nullini viia polegi seda võimalik. Keskkonnatehnika areng suudab aga seda mõju osaliselt vähendada - töö muutub efektiivsemaks, saab kiiremini valmis, masinad on energiasäästlikumad. Osa tehnikat töötab juba praegu biodiisliga või elektriga, see trend on kindlasti jätkuv.»

Erki Niitlaane hinnangul peab jaguma ka tarku inimesi, kes oskaksid ja suudaksid õigesti planeerida, nii et keskkonnamõju oleks võimalikult väike ja lühiajaline. Et korrastamine algaks niipea kui saab.

Erki Niitlaan ise õppis omal ajal Tallinna Tehnikaülikoolis mäendust. Nüüd kannab sama kooli geoloogia instituudi õppekava nime «Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad». Õpet viib geoloogia instituut läbi koostöös meresüsteemide instituudiga. «Selle valimisel saab noor inimene ise mõjutada maailma, kus ta elab ja panustada selle arengusse,» on ta veendunud.

«See on kehtinud ka minu enda kohta - olen saanud rääkida kaasa Eesti ja Euroopa Liidu maavarapoliitika kujundamisel. Töötades rahvusvahelise konsultandina on mäeinseneri amet võimaldanud läbi reisida praktiliselt kõik maailma nurgad, alustades Põhjamaadest kuni Myanmari ja Tšiili lõunatipuni välja, ning külastada kohti, kuhu tavainimene kunagi ei satu, näiteks kilomeetri sügavusele maapõue, kus on füüsiliselt tunda maatuuma soojust.»