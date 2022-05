Narva plaanib likvideerida mitu lasteaeda ja liita kaks kooli

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava on valminud koostöös uuringu- ja konsultatsiooniettevõttega Cumulus Consulting. Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 30. maini.

Lähiaastate keerulisimad ülesanded on koolide ja lasteaedade võrgu ümberkorraldamine vastavalt demograafilisele situatsioonile ja perspektiivile, õpikeskkonna ja maa-alade kaasajastamine. Suurimateks mureküsimusteks on pedagoogilise personali vananemine, laste arvu vähenemine ja liiga mahukas haridusasutuste võrk, samuti korrast ära hooned ja välialad.

«Plaanis on eesti õppekeelega lasteaiale uue hoone ehitamine, koolide ja lasteaedade territooriumide õuesõppeks sobivateks aladeks arendamine, sportimiseks võimaluste loomine, keelekümbluskooli kujundamine ja koolihoonete renoveerimised,» selgitas Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja asetäitja Larissa Degel.

Narva haridussüsteemi arengukava 2030 on valdkonna arengut suunav kokkulepe, milles on määratletud visioon ja eesmärgid järgmiseks kümneks aastaks ning on loetletud alus- ja üldhariduse põhilised väljakutsed.