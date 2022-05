Tartu Ülikool jagab nippe edukas kandideerimiseks ülikooli

«Nagu virtuaalne infopäev hästi näitab, on ülikoolis asju, mis jäävad, ja asju, mis muutuvad. Üks viimaste aastate muutustest on parem veebitugi paljudes ainetes, aga ka võimalus osaleda virtuaalselt partnerülikoolide ainetes ja näiteks Coursera kursustel. Ülikool muutub järjest rahvusvahelisemaks, virtuaalsemaks ja samuti keskkonnahoidlikumaks. Aga on asju, mis jäävad endiseks ka siis, kui ülikool saab 390-aastaseks: selleks et kursuse-, korbi- või seltsikaaslastega kevadel või sügisel Toomel või Emajõe ääres õppida või muidu aega veeta, tuleb tulla just Tartusse. Kõike head ei saa veebi teel teha, paljusid asju õpitakse väljaspool loengusaali ja selleks pole ülikoolilinnast paremat kohta,» ütles Valk.