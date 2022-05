Anton Uessoni stipendiumi saab EKA üliõpilane Mia Martina Peil

Tallinna linn on sõlminud Eesti Kunstiakadeemiaga koostöölepingu, milles on ette nähtud linna poolt üks kord aastas ühele EKA üliõpilasele stipendiumi maksmine. Stipendiaat valitakse stipendiumitaotluse esitanud magistritaseme üliõpilaste seast, kelle jooksva õppeaasta kaalutud keskmine hinne on vähemalt B ehk 4,0 ja kes on õppetöös saavutanud väljapaistvaid tulemusi Tallinna linna jaoks olulistel teemadel linnaplaneerimises või sellega seotud vallas arhitektuurse projekti, disainilahenduse või urbanistliku uurimuse näol.