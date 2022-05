Haridusasutustesse on jõudnud 4399 Ukrainast Eestisse jõudnud last

Alushariduses on 1136 last, põhihariduses 2929, gümnaasiumis 182 ja kutsehariduses 152 õpilast.

Ukrainast pärit lapsi ja noori on praeguseks jõudnud kõigi maakondade haridusasutustesse – alates lasteaedadest kuni kutsekoolideni. EHIS-e andmetel on enim Ukrainast pärit lasteaialapsi ja õpilasi registreeritud Harjumaal, kus neid on 2076, järgnevad Tartumaal 466 lapsega, Pärnumaal 315, Ida-Virumaal 291, Lääne-Virumaal 273 ja Saaremaal 166 õppuriga.

Eestikeelsetes haridusasutustes on kirjas 69,7 protsenti, vene õppekeelega haridusasutustes 20,1 protsenti, keelekümblusprogrammi rakendavates õppeasutustes 9,7 protsenti ja inglisekeelsetes koolides on 0,5 protsenti sõjapõgenikest lastest ja noortest.

Lisaks lastele on paljudesse haridusasutustesse jõudnud ka Ukrainast pärit töötajad. Ministeeriumi küsitluse andmetel on 79 kooli asunud tööle 118 Ukraina sõjapõgenikku. Enamus neist töötab õpetaja või õpetaja abi ametikohal, aga on ka psühholooge, logopeede, tugiisikuid, õppekoordinaatoreid ning ka näiteks neid, kes on tööl kokana sööklas või aitavad koolimaja korras hoida.