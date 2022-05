VAATA OTSE ⟩ Koolitajate mittekonverents: «Täiskasvanuõpe ja koolitaja kompetentsus kriisi ajal»

Mittekonverentsil mõtiskletakes koos Itaalia eksperdiga harmooniast ja ebakõlast kui liikumapanevast jõust täiskasvanuõppes. Vaagitakse, kuidas on kriisid mõjutanud täiskasvanuõpet Eesti erinevates organisatsioonides ja valdkondades ja arutatakse, millist mõju on see avaldanud koolitaja kompetentsusele ja milliseid kompetentse peavad meie koolitajad arendama, et jätkuvalt pakkuda kvaliteetset ja õppijate vajadustele vastavat õpet.