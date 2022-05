Kärdla kooli 6,4-miljonine hoone saavutas täiskõrguse

OÜ Ehitus5ECO projektijuht Margo Padari sõnul pole neil üle hulga aja nii keerulist projekti, kui Kärdla kooli uus hoone, olnud. Tema sõnul on olukord ehitussektoris raske. «Elame keerulises maailmas ja kahjuks tuleb lisaks ehitamisele tegeleda veel kümne muu murega. Elu on näidanud, et ükski sõna ja lubadus ei pea paika enne, kui see on realiseerunud ehitusobjektil,» rääkis Padar Kärdla kooli sarikapeol.