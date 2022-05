Ida-Virumaa tudengid peavad konverentsi

Kokku 16 TalTech Virumaa kolledži, Tartu Ülikooli (TÜ) Narva kolledži ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilase ettekannet on jaotatud kolme sessiooni, käsitledes tarku süsteeme, kaasaegseid tehnoloogiaid ja rakendusi, virtuaalreaalsust ning uut reaalsust. Tulevikuinseneridele peab inspiratsiooniloengu Solaride Akadeemia.

«Ettekannetes on leiutisi ja huvitavaid ideid, nagu tark linnumaja, tehisintellekti kasutamine mängude loomises, aga ka õppeprotsessi parendamiseks näiteks masinnägemise abil,» selgitas Virumaa kolledži arendusjuht Anna Kaljusaar.

Tal lisas, et üliõpilastööd on tänapäeval üha enam praktilise väärtusega ning seotud ettevõtete, asutuste, keskkonna või reaalse elu püstitatud ülesannetega. «Üliõpilaskonverentsi peamine väärtus on üliõpilastelt teistele noortele edasiantav kogemus ja õhkkond, mille loovad üliõpilased ise,» märkis Kaljusaar.