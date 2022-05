Ukraina lastel on Eestis õppimiseks puudu vähemalt 1000 arvutit

Seepärast kutsub Eesti Lastekaitse Liit ettevõtjaid üles annetama nutiseadmeid, et Ukraina lapsed ja noored saaksid õppetöös osaleda. «Meil on hea meel tõdeda, et Eestis on ettevõtteid, kes hoolivad keskkonnast ning selmet utiliseerida veel töökorras arvutid, annavad neile uue elu, annetades seadmed abivajajatele,» ütles lastekaitse liidu juhataja Varje Ojala.

Tema kinnitusel on alates esmasest üleskutsest Ukraina sõjapõgenikest lastele annetatud 240 arvutit kümnest ettevõttest.

Oodatud on töökorras sülearvutid, mis on kuni viis aastat vanad, ühenduvad internetiga ning on tehniliselt töökorras. Suureks abiks on see, kui arvuti on andmetest puhastatud, et lapsed saaksid selle kohe kasutusele võtta. Arvutitele tehakse veel täiendav kontroll, et garanteerida andmete kustutamine.

Annetamiseks sobilike arvutite kohta saab infot anda lastekaitse liidu kontaktil heategu@lastekaitseliit.ee. Lastekaitse liiduga saab otse kokku leppida, kuidas arvutid kokku kogutakse ning koostöös kohalike omavalitsustega abivajajatele üle antakse. Arvutite jagamise ja kogumise põhimõtted ning täpsema info leiab lastekaitse liidu lehelt. Arvuteid vastu võttes sõlmib liit ettevõttega seadmete vastuvõtmis-üleandmisakti.

Telia on toetanud algatust 276 ruuteri, ligi 200 kõrvaklapi, 100 akupanga ning telefonide ja sülearvutitega, mida on annetanud lisaks ka Telia töötajad. Kui ruuterid kingib Telia peredele, siis internetiühenduse annab ettevõte kaheks kuuks tasuta. Suureks toeks on selle juures Telia koostööpartner Itella, kes on aidanud vajalikke seadmeid tasuta pakendada ja transportida.