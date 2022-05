Kooliõed panevad nädalavahetusel lauluväljakule üles tervisekabineti

SA Tallinna Koolitervishoid juhatuse esimees Kädi Lepp ütles, et tasapisi on kadumas arusaam nagu oleks kooliõe ülesanne lahendada õpilaste väiksemaid terviseprobleeme ning aeg-ajalt vaktsineerida. «Ehkki õed täidavad ka neid ülesandeid, on kokkuvõttes tööpõld palju laiem ja seda tahame nädalavahetusel toimuval Eesti Tervisemessil ka näidata. Kooliõed seavad oma messitelgis sisse vastuvõtukabineti ning külastajad näevad väikest osa õdede tööst. Kohapeal saab kontrollida pikkust, kaalu ja kehamassiindeksit ning lasta mõõta vererõhku. Lisaks vaatavad kooliõed ka kehahoiakut ning räägivad võimalikest rühiprobleemidest,» rääkis Lepp.

Tema sõnul on tänapäeval kooliõel suur roll ka ennetustöös. «Õed õpetavad lastele esmaabi, jagavad toitumisnõuandeid, õpetavad õigeid hügieenivõtteid. Sellepärast on meie telgis väljas suu ja hammaskonna mudel, mille peal saavad kõik soovijad õdedele ette näidata, kuidas nad oma hammaste eest igapäevaselt hoolt kannavad. Kooliõed on omalt poolt valmis kohe nõu andma, kui selgub, et hambapesutehnika pole päris korrektne. Samamoodi on meil võimalik kohapeal õpetada õiget kätepesu tehnikat ning kontrollida spetsiaalse UV lambi abil, kas käed on ka tegelikult puhtad,» tutvustas kooliõdede tegevusi Kädi Lepp.