Riigikogu liikmed moodustasid Eesti koolitoidu toetusrühma

Parlamendirühma esimees Ivari Padar 8SDE) märkis, et hinnatõusu tingimustes tuleb koolitoidu korraldus ja rahastamine üle vaadata.

«Tahame hoida koolitoidu kõrget taset. Praegu on koolitoidu laste lauale jõudmise korraldamine jagunenud kolme ministeeriumi vahel – parlamendikomisjoni roll selles on koordineerida koostööd kõigi koolitoiduga tegelevate osapoolte vahel alates põllumeestest kuni koolisööklateni,» selgitas Padar ja lisas, et esmalt soovib toetusrühm ära kuulata valdkonnaga seotud inimesed ja organisatsioonid.