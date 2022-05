Koolinoored saavad ESTCube-2 pardal kosmosesse sõnumeid saata

Tänasest kuni 10. juunini saavad Eesti koolide noored laadida ESTCube veebilehele häälsõnumeid, mille seast loositakse välja 50, mis kosmosesse lähevad. «Meie soov on tuua kosmos koolinoortele lähemale ja inspireerida neid tähtede poole püüdlema - seda sõna otseses mõttes,» selgitab ESTCube-2 projektijuht Hans Teras. Terase sõnul on ESTCube’i jaoks oluline kaasata satelliidi tegemistesse ka noori, kuna see on kõige parem viis kuidas neile kosmosetehnoloogiaid tutvustada.

Sõnumeid saavad noored esitada klasside kaupa, seega tuleb enne sõnumi edastamist klassiga läbi arutada, mida üldse öelda tahetakse. «Sõnumid on üpris lühikesed, vaid 6 sekundit ühe sõnumi kohta, mistõttu peab see olema väga läbimõeldud,» sõnab Teras. Sõnumi sisuks võiks olla mõni fakt Eesti või oma kooli kohta, mõistatus, luuletus või vanasõna, soovitab Teras, kuid lisab, et väga suuri piiranguid sisule ei seata. Siiski poliitilised, religioossed, ebaviisakad või sisutühjad sõnumid ei ole oodatud.

Sõnumid, mis on esitatud mõnes Eesti koolis õpetatavas võõrkeeles saavad aga loosis osalemisel pisikese lisaeelise. «Satelliidi ehitamine on olnud rahvusvaheline projekt ja see tähendab ka võõrkeelte oskust. Soovime juhtida noorte tähelepanu sellele, et võõrkeele õppimine on lisaväärtus,» põhjendab Teras.