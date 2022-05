Kersna on mures Ida-Virumaa laste kehva eesti keele oskuse pärast

Kersna külastas Sillamäe gümnaasiumit ja Ida-Virumaa kutsehariduskeskust ning Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžit Kohtla-Järvel. Minister kohtus Sillamäe gümnaasiumis meeskonna, Sillamäe põhikoolide direktorite ning Sillamäe linnapea Tõnis Kalbergi ja linnavalitsuse haridusametnikega, et arutada eestikeelse õppe seisu, väljakutseid ja võimalusi piirkonnas.

Ministri sõnul on murettekitav, et venekeelsete põhikoolide lõpetajatest sooritab B1 taseme eksami vaid alla 30 protsendi ning Sillamäe koolide ja lasteaedade õpetajatest alla poole oskab eesti keelt nõutud tasemel. «Samal ajal on riik näiteks sel aastal toetamas erinevaid eesti keele õppega seotud tegevusi Sillamäel ligi poole miljoni euro ulatuses,» lisas minister Kersna.

«Pakkusime Sillamäe linnapeale ja koolijuhtidele välja, et riik on valmis võtma Sillamäel vastutuse gümnaasiumi ja vajadusel ka eestikeelse põhihariduse tagamise eest, kui me jõuame kokkuleppeni, et venekeelsed põhikoolid muutuvad varajase keelekümblusega kooliks. Täna ei ole Sillamäel ühtegi keelekümbluskooli,» ütles Liina Kersna.

Kersna külastas ka Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse Sillamäe õppekohta, kuhu mahub õppima 900 last. Pakutavate erialade valik on lai, kuid õpe, v.a kutsekeskhariduse õpe, käib valdavalt vene keeles. Keskuse eesmärk on laiendada järgnevatel aastatel eesti keeles pakutavate erialade valikut, tõstes selleks olemasolevate õpetajate eesti keele oskuse taset ning täiendades meeskonda eesti keelt valdavate ekspertidega.

«Sillamäe õppekoha rohkeid õppimisvõimalusi pakkuvasse hoonesse mahuks lisaks kutsekoolile nii gümnaasium kui ka progümnaasium ehk 7.–9. klass. Sellest kooslusest tekiks kindlasti hea sünergia ning riik on valmis selliseks koolivõrgu arenguks,» ütles Kersna.

Kohtumisel Sillamäe linnavalitsuse esindajatega lepiti kokku, et linn ning haridus- ja teadusministeerium loovad töörühma, kelle eesmärgiks on läbi rääkida eestikeelse õppe tõhustamise võimalikud lahendused.