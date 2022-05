Tartu Ülikool tähistab miniloengute sarjaga mitmekesisuse kuud

11. mail kell 11 räägib psühholoogia instituudi külalisprofessor Wolfgang Wagner stereotüüpidest. Loeng toimub inglise keeles aadressil Lossi 36–104. Mingi ühiskonnarühma liikmete stereotüüpimise all mõistetakse valdavalt selle rühma ebasoodsa kuvandi taastootmist. Harva on tegu positiivse kuvandiga. Seega peetakse stereotüüpe sageli erapoolikuks. Kuid nagu konfliktide puhul tavaline, on ka eelarvamustel ja stereotüüpidel kaks külge. Tihti on rühmaväliste inimeste loodud stereotüüp rühma kuulujate kohta seotud mingil viisil selle rühma enesekuvandi ja identiteediga, mida selle liikmed projitseerivad nii väljapoole kui ka omavahel.