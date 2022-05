Sotsid taotlevad koolilõuna toetuse suurendamist

Maaelukomisjoni liikme Ivari Padari sõnul on põhitoiduainete hinnaralli tekitanud reaalse ohu, et lastele pakutava koolitoidu kvaliteet käib alla. «Riiklik koolitoidu toetus suurenes viimati 2018. aastal, mil see kerkis ühe euroni õpilase kohta päevas. Selleks, et pakkuda lastele jätkuvalt maistvat ja tervislikku toitu, tuleb see summa tõsta vähemalt kahe euroni. Pettumuseks oli siin lisaeelarve, kus vajalikku lahendust pole. Loodetavasti saab riigikogu enamus erinevalt valitsusest probleemi tõsidusest aru ja hääletab koolitoidu toetuse suurendamise poolt,» ütles Padar.